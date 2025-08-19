Ahora

Visto en redes

VÍDEO | Los zapeadores echan de menos a Dani Mateo y tiran de redes para seguirle la pista en sus vacaciones

En Zapeando empiezan a notar la ausencia de Dani Mateo, que lleva todo agosto de vacaciones. Los zapeadores han recurrido a sus redes sociales para descubrir qué está haciendo y, entre bromas, han comentado las curiosas aventuras del presentador en Dublín.

VÍDEO | Los zapeadores echan de menos a Dani Mateo y tiran de redes para seguirle la pista en sus vacaciones

Los zapeadores comienzan a extrañar a Dani Mateo, que lleva todo el mes de agosto de vacaciones. Tanto es así que han decidido entrar en sus redes sociales para curiosear qué está haciendo en estos momentos.

"Y nuestro Dani Mateo, ¿qué? También está de vacaciones… no se ha encerrado en casa, no… está por ahí", asegura Miki Nadal, y añade que Mateo estaría en plena misión para poner fin a sus problemas con los pelirrojos.

El presentador ha viajado hasta Dublín, Irlanda, donde combina el turismo con un peculiar propósito: pedir perdón a todos los pelirrojos que se cruce por el camino, por los comentarios que ha hecho de ellos a lo largo de la historia de Zapeando.

"No sé cuál sería la peor pesadilla de Dani: si tener un hijo pelirrojo o un hijo del Real Madrid. Porque un hijo pelirrojo y del Real Madrid directamente le manda a la tumba... es que lo mata", bromea Iñaki Urrutia antes de dar paso al vídeo con las vacaciones de Dani Mateo.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | Las llamas calcinan 340.000 hectáreas en los últimos 12 días de ola de incendios en España
  2. Sánchez anuncia la declaración de zonas de emergencia y apela a "la lealtad institucional" para hacer frente los incendios
  3. La cumbre en la Casa Blanca allana el camino a una reunión entre Putin y Zelenski en las próximas dos semanas
  4. El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación de fondos públicos
  5. La lucha contra las estafas telefónicas: estas son las técnicas más usadas por los delincuentes digitales
  6. El caso de Diego Fernández Lima: 40 años desaparecido hasta que un derrumbe reveló sus restos