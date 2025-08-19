VÍDEO | Los zapeadores echan de menos a Dani Mateo y tiran de redes para seguirle la pista en sus vacaciones

En Zapeando empiezan a notar la ausencia de Dani Mateo, que lleva todo agosto de vacaciones. Los zapeadores han recurrido a sus redes sociales para descubrir qué está haciendo y, entre bromas, han comentado las curiosas aventuras del presentador en Dublín.

Los zapeadores comienzan a extrañar a Dani Mateo, que lleva todo el mes de agosto de vacaciones. Tanto es así que han decidido entrar en sus redes sociales para curiosear qué está haciendo en estos momentos.

"Y nuestro Dani Mateo, ¿qué? También está de vacaciones… no se ha encerrado en casa, no… está por ahí", asegura Miki Nadal, y añade que Mateo estaría en plena misión para poner fin a sus problemas con los pelirrojos.

El presentador ha viajado hasta Dublín, Irlanda, donde combina el turismo con un peculiar propósito: pedir perdón a todos los pelirrojos que se cruce por el camino, por los comentarios que ha hecho de ellos a lo largo de la historia de Zapeando.

"No sé cuál sería la peor pesadilla de Dani: si tener un hijo pelirrojo o un hijo del Real Madrid. Porque un hijo pelirrojo y del Real Madrid directamente le manda a la tumba... es que lo mata", bromea Iñaki Urrutia antes de dar paso al vídeo con las vacaciones de Dani Mateo.