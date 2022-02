Lo ocurrido en la gala final del concurso 'A tu vera', de Castilla-La Mancha TV, da para un extenso análisis como el que han hecho los zapeadores. Y es que en la final del programa se vivió una de las actuaciones más surrealistas, cuando una de las concursantes se quedó en blanco en mitad de la canción.

"Por favor, la podemos repetir, que me la sé entera", le pidió al jurado, y aunque siguió no quedó satisfecha y al terminar su parte de la canción tuvo una reacción tremenda tirándose al suelo, aunque no se sabe si fue fingido o no. En Zapeando, Dani Mateo, Thais Villas, Quique Peinado, Miki Nadal y Lorena Castell hacen un repaso al "desmayo en dos tiempos, el vahído de la madre al asustarse, la reacción de Pepe el Marismeño ante tanto desmayo simultáneo y la quietud del pianista".