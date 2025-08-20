Shakira y Piqué venden sus mansiones en Barcelona y Sanguino desvela un detalle crucial: "Viene con bruja antisuegras incluida"

Juan Sanguino analiza los detalles de la decisión de Shakira y Piqué de poner a la venta sus mansiones en Barcelona por 11 millones de euros, un precio que, según las inmobiliarias, "es muy elevado para el mercado".

Juan Sanguino hace su repaso semanal del 'salseo' de los famosos que, en esta ocasión, tiene como protagonista a Shakira, que este verano no para de facturar. Por un lado con su gira, que cuando termine podría hacer que se embolse 184 millones de euros que, según Sanguino, "es lo mismo que cobra Miki Nadal por presentar Zapeando".

Por otro lado, Shakira ha dado un paso más en su ruptura con Gerard Piqué, pues han puesto a la venta las tres mansiones que tenían en Barcelona. Sanguino explica en el vídeo sobre estas líneas que ya se ha vendido por 3 millones de euros la mansión que tenían para sus invitados en el complejo donde también hay otra para los padres de Piqué y una más en la que vivía la pareja con sus hijos cuando todavía estaban juntos.

Las otras dos casas siguen en venta y se pide por ambas 11 millones de euros. Cada una tiene 715 metros cuadrados, seis dormitorios, cinco baños, piscina exterior e interior, bodega, gimnasio, sala de juegos y hasta estudio de grabación. Sin embargo, Sanguino señala que, según las agencias inmobiliarias, se trataría de un precio "muy elevado para el mercado".

De esta venta, comenta, se estaría encargando el propio padre de Piqué, que "no las ha puesto en Idealista precisamente". Si alguien se anima finalmente a comprar la casa, el colaborador de Zapeando desvela que "viene con bruja antisuegras incluida", aquella que puso Shakira en su balcón con dirección a la casa de los padres del exfutbolista del Barça tras confirmarse la ruptura.