Nacho García reacciona al supuesto romance de Nicki Nicole y Lamine Yamal: "Si tienen un hijo se llamará Tralalero Tralalá"

El futbolista y la cantante han sido vistos paseando por Mónaco, aprovechando que Yamal tenía un día libre. Estas imágenes solo han servido para que crezcan los rumores sobre una posible relación que va más allá de la amistad.

Siguen los rumores sobre una posible relación entre la artista Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal. "Desde que la cantante fue al cumpleaños de Lamine no han parado de surgir rumores de que hay algo más que una amistad entre ellos", explica Iñaki Urrutia.

La pareja ha sido vista paseando por Mónaco. "Al parecer la pareja aprovechó para viajar al principado en el día de descanso que tenía el futbolista", señala Urrutia, "y digo, al parecer porque esos cogotes podrían ser Lamine y Nicki o dos turistas polacos".

Isabel Forner confiesa que le encanta la pareja que forman el futbolista y la cantante. "Son como los toreros y las folclóricas de antes", añade, "en lugar de montera llevan gorra".

"Acaban siempre bien", afirma, irónico, Nadal, "mira Shakira y Piqué". "Y tienen nombres que pegan: Nicki Nicole con Lamine Yamal", señala Nacho García, "si tienen un hijo se llamará tralalero tralalá".