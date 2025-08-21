'Aruser@s' arranca nueva temporada este lunes en laSexta y salta a los fines de semana con 'Aruser@s Weekend'

'Aruser@s', el programa líder de las mañanas, arranca temporada y salta a los fines de semana con 'Aruser@s Weekend'

Tras el éxito cosechado de lunes a viernes, 'Aruser@s' desembarca esta temporada en las mañanas de los fines de semana en laSexta con 'Aruser@s Weekend', conducido por Hans Arús, a partir del 6 de septiembre.

El programa líder de las mañanas llega con nuevas sorpresas. Además de anunciar el arranque de temporada este próximo 25 de agosto, el equipo de Aruser@s aterriza también en fin de semana, con ganas de seguir entreteniendo a los espectadores y ofrecer una sonrisa en su nuevo espacio.

Por eso, esta temporada abrirá una nueva ventana los sábados y los domingos de 9:00 a 11:00 horas con 'Aruser@s Weekend' a partir del 6 de septiembre.

Con Hans Arús al frente de esta nueva edición, el programa repasará lo mejor de la semana y contará con material inédito y secciones propias que irán cebando en el programa diario a lo largo de la semana.

El programa dirigido y presentado por Alfonso Arús estrenará su octava temporada en la cadena, tras revalidar su liderazgo por tercer curso consecutivo. Con un 16,8% de cuota, se reafirma su incontestable liderazgo en el curso pasado, alcanzando grandes distancias con su competidor privado (+3,8 puntos) y con la cadena pública (+3,5 puntos) el programa del 'Búfalo de las mañanas' también se ha hecho este año con el liderazgo de su primera franja, 'El Humorning', con un 14,8% de cuota media.

Siete temporadas de éxito imparable

Con un enfoque fresco y cercano, 'Aruser@s' se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la televisión matinal. Alfonso Arús al frente del programa, junto a Angie Cárdenas en la producción ejecutiva, cuenta con equipo principal formado por Patricia Benítez, Marc Redondo, Tatiana Arús, Alba Gutiérrez, Arthur Arús, Rocío Cano, Hans Arús, Marc Llobet y Elizabeth López, encargados de abrir cada jornada televisiva con contenidos que conectan con el espectador.

A este equipo se suma un selecto grupo de colaboradores como Paula del Fraile, Christian Calcerrada, Elizabeth López, David Broc, Óscar Broc, Andrés Guerra, Sebastián Maspons, María Moya, Cris Dalmau, Javier Ricou y Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla', que enriquece el programa con análisis, divulgación y un sello propio que refuerza su identidad.

La complicidad entre Alfonso Arús y su equipo ha sido clave para el éxito de un formato que, cada mañana y durante cuatro horas en directo, ofrece una forma diferente de empezar el día: combinando actualidad, entretenimiento, humor, tendencias y los vídeos más virales del momento. 'Auser@s' regresa con la intención de seguir siendo la ventana favorita de la audiencia para arrancar el día.