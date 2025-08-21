Sí, los amores de verano siguen existiendo: Raquel Perera explica que "pueden surgir a cualquier edad" y si tienen futuro

Raquel Perera habla hoy sobre los amores de verano, algo tan vigente como siempre a pesar de las redes. En este vídeo, explica qué hace que se produzcan y las posibilidades que hay de que se conviertan en relación duradera.

Raquel Perera, la coach emocional de Zapeando, habla hoy de algo tan clásico como los amores de verano, según ella algo no solo real, sino que "siguen existiendo a pesar del mundo que tenemos de likes y relaciones virtuales".

La experta señala en el vídeo sobre estas que, si bien este tipo de relaciones suelen darse más frecuentemente durante nuestra adolescencia, en realidad "pueden surgir a cualquier edad".

Este tipo de vínculos, señala, suelen surgir durante las vacaciones o en momentos de desconexión y descanso, donde las personas adoptan una versión "más ligera, libre y abierta de sí mismas", lo que propicia "encuentros aparentemente mágicos" con otras personas en un estado de ánimo similar.

Pero ¿hay posibilidad de que un amor de verano prospere más allá de la época estival? Raquel apunta que en estas situaciones "dejamos atrás las cargas emocionales y el estrés cotidiano" y "no nos mostramos en nuestro contexto más real". Por ello, "lo que puede parecer una conexión ideal durante esos días, puede resultar inviable una vez se regresa a la realidad".

Sin embargo, en otro casos sí es posible que el amor de verano se convierta en relación duradera, sobre todo cuando "comparten valores, un estilo de vida o incluso viven cerca".