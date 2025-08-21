Miki Nadal recuerda en este vídeo su encuentro con Paris Hilton: "Ahí acabó nuestra relación de amor"

El zapeador participió en un concurso en el que competía con Berto Romero y el premio era cenar con Paris Hilton. Esto le permitió conocer a la celebrity de la que tiene buena opinión.

Paris Hilton ha lanzado una serie de dibujos animados. "La protagonista es ella y sus perretes con los que vivirá aventuras de mega millonarios", comenta Nacho García. La serie se titula 'Paris & Pups' y está pensada para niños de entre cinco y ocho años. "Paris dice que hay cosas que no pilla", añade, irónico, Nacho.

"No te creas", defiende Miki Nadal, "Paris es de altas capacidades, yo la conozco". "Has cenado con ella, cuéntalo", pide Isabel Forner. "Cenar no... le di la cena", desvela el presentador de Zapeando.

Nadal cuenta que Berto Romero y él hicieron una actuación publicitaria. "El que ganaba una competición cenaba con Paris Hilton y el otro tenía que servir la cena", indica, "yo serví la cena". "¿Y te ganó Berto con lo competitivo que eres tú?", pregunta, extrañado, Iñaki Urrutia.

"Dependía de la gente que más nos quería o nos odiaba", responde Miki, "yo soy más odiado". "¿Cómo es Paris en persona? ¿Es verdad que está todo el rato haciendo cubos de Rubik?", pregunta Nacho. "Era muy simpática y, al final le dije 'Do you want a piece of chocolate?' y dijo 'Yes, I love chocolate'", cuenta Nadal, "ahí acabó nuestra relación de amor".