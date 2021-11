Últimamente se habla mucho de salud mental aunque en España sigue siendo un poco tabú ir al psicólogo. Por suerte, muchos famosos están normalizando el tema contando cómo la terapia les ha ayudado a gestionar momentos complicados. Por ejemplo, Dabiz Muñoz ha desvelado que lleva un año yendo a una psicóloga que le está ayudando "a vivir la vida un poco más feliz". También lo han recomendado cantantes como Camilo o Dani Martín, que ha afirmado llevar ya un año y medio yendo al psicólogo.

Deportistas como Paula Badosa y Ricky Rubio también lo han recomendado. "Yo he sufrido esa ansiedad y he pasado por depresión, muchos más deportistas lo están diciendo y es muy bueno que se normalice", ha afirmado la tenista mientras que el jugador de baloncesto ha señalado que "si no decimos que no estamos bien nadie te va a poder ayudar". La actriz Anna Castillo, incluso, ha destacado que le encanta ser "usuaria de la psicología". Aunque, sin duda, una de las declaraciones más llamativas ha sido la de Leo Messi a Jordi Évole en laSexta, donde el futbolista reconocía que necesitaba ir al psicólogo aunque le costaba dar el paso. Puedes recordar todas las reflexiones de los famosos en el vídeo de arriba.