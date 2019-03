La divertida imitación de Miki Nadal a Abel Caballero: "Qué Navidad he pasado, ha sido 'very very happy' todo"

Abel Caballero ha conquistado a todos por la pasión que le pone a las fiestas de Navidad como ha quedado reflejado durante los discursos navideños que ha realizado como alcalde de Vigo.

Unos momentazos que Miki Nadal no ha podido evitar imitar en varias ocasiones y que ha repetido otra vez ante las risas de sus compañeros. "Qué Navidades he pasado, ha sido 'very very happy' todo, pero poco a poco se va a ir apagando esa luz", destaca Nadal.

La divertida imitación de Miki Nadal a Abel Caballero tras su viral discurso al encender las luces de Navidad en Vigo

Anna Simon muestra en Zapeando el divertido discurso del alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante el encendido de las luces de Navidad de Vigo. Un momentazo que Miki Nadal no ha podido evitar imitar provocando las risas de los zapeadores.

Miki Nadal se mete en la piel de Abel Caballero para agradecer las visitas a Vigo: "Millones de personas in our Christmas Time"

Las visitas a Vigo durante el puente de diciembre han sorprendido a los zapeadores. ¿Qué pensará Abel Caballero de este éxito? Miki Nadal tiene la respuesta.