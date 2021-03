Nada más arrancar Zapeando, Cristina Pedroche pega un grito en pleno directo al darse cuenta de que la cámara la estaba enfocando mientras levanta las piernas en la mesa. "¿Qué se ha visto?", pregunta Dani Mateo a la zapeadora, que nerviosa confiesa que se le ha visto todo.

"Yo me lo he visto", afirma Cristina Pedroche, que confiesa cuál es el motivo por el que ha querido levantar tanto las piernas: "Es que el vestido es muy corto y quería enseñar las zapatillas, ¡qué vergüenza!". Pero no es la única que sufre una pillada, y es que Lorena Castell también protagoniza otro divertido momento. "No sé cómo irá la audiencia, pero no se puede negar que lo estamos intentando de todas las maneras", destaca, entre risas, Dani Mateo. Puedes ver el momentazo al completo en el vídeo principal de esta noticia.