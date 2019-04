De El Cigala a Lorena Castell: estos son los parecidos razonables entre los seguidores de Zapeando y los famosos

El pasado viernes los zapeadores pidieron a los seguidores del programa que enviaran sus parecidos razonables con personajes famosos.

Ana Morgade repasa en este vídeo las imágenes más destacadas. Uno de los internautas sorprende con su parecido físico a El Cigala, mientras que otra joven presenta grandes similitudes con Lorena Castell.

En otra ocasión, el programa le pidió a sus seguidores que enviaran fotografías de los elementos urbanísticos más curiosos de sus ciudades. En este vídeo descubrimos desde árboles de ladrillo hasta bebés gigantes.

Frank Blanco también preguntó a los zapeadores los sitios más originales que han usado para guardar su dinero. Miki Nadal desvela que Cristina Pedroche algunas veces se lo ha guardado en el sujetador. "Me voy tocando la teta para comprobar que no lo he perdido", reconoce ella.