Que los padres sean más 'influencers' que sus hijos es algo que ocurre más a menudo de lo que nos imaginamos. Ejemplo de ello es un padre que se hizo famoso imitando las poses que pone su hija en las fotografías que después sube a sus redes sociales. Desde entonces, el hombre sigue sin saber lo que es la vergüenza y continúa con sus imitaciones, aunque ha ampliado el espectro de sus víctimas.

Ahora no solo imita a su hija, sino que también copia los selfies de su hijo e imita también a su familia política. "A este hombre vale más no conocerlo, porque si no te imita", bromea Marta Torné. Además, Miki Nadal cree que "desde que existe esta tendencia los hijos ya no piden una moto, piden que sus padres no tengan redes sociales".

Nuevo fenómeno viral en Tik Tok: así imitan padres a sus hijos

Cristina Pedroche muestra en este vídeo de Zapeando las divertidas imitaciones que padres y madres realizan en Tik Tok haciendo esas típicas cosas que les sacan de quicio de sus hijos.