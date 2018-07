LO MEJOR DEL AÑO 2017

Seguro que más de una vez has bailado canciones que suenan una y otra vez en los bares y no te has parado a escuchar lo que dicen. Esto es lo que no le pasa a Quique Peinado. El zapeador no puede evitar analizar todo aquello que alcanza el éxito: desde la canción 'Mayores', de Becky G, al anuncio de la Lotería de Navidad...