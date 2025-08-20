VÍDEO | El vocalista de los Tigres del Norte se cae durante un concierto: "Conocía el salto del tigre pero no la caída"

El cantante del conocido grupo mexicano se tropieza, en pleno concierto, con algo del escenario lo que provoca que se caiga. Además, la caída también hace que su sombrero salga despedido.

El cantante de los Tigres del Norte, el mítico grupo méxicano conocido por sus narcocorridos, ha sufrido un pequeño accidente durante un concierto. El cantante estaba caminando por el escenario mientras cantaba y, como se puede ver en las imágenes, parece que su pie choca con algo que hay en el suelo.

Esto provoca que el artista se tropiece y termine cayendo al suelo. Su sombrero sale despedido. Uno de sus compañeros se acerca para ayudarle pero, el cantante, sin dejar de cantar, se levanta para seguir con el concierto.

Su compañero es el encargado de recoger su sombrero, y dos técnicos que se acercan para revisar qué ha provocado la caída se lo ponen. "Conocía el salto del tigre pero no la caída...", comenta Isabel Forner, tras ver el tropiezo.

"No hagas bromas con esta gente", le dice Miki Nadal a Isabel, "te la estás jugando". "Estás noticias van por todo el mundo", añade el presentador de Zapeando. "A mí no me hagas el lío que estas cosas me dan miedo", responde Forner.