Dani Mateo, sobre la teoría de dieta de Georgina Rodríguez: "La casa de Georgina está hecha con longanizas"

Georgina Rodríguez tiene muchas facetas y la próxima podría ser la de ¡endocrina! A ella, la palabra "dieta" le da hambre y prefiere otros remedios, todo mientras come jamón.

La modelo tiene la teoría de que "la palabra 'dieta' da hambre". Para Georgina, la mejor estrategia para perder peso es la de: "No pensarlo e inconscientemente quitarte parte del hidrato, mejor todo ¡y tú come!".

Pero claro, toda esta teoría Georgina nos la cuenta rodeada de cepillos del pelo "con forma de jamón de york", según Virginia Riezu. Para Dani Mateo "la casa entera de Georgina se come, está hecha de longanizas". Así es difícil pensar en "dieta".

Entre las líneas de su estrategia para mantenerse en forma, Gio contempla comer fibra, pero claro, esto tiene sus efectos secundarios. A la influencer le cuesta tirarse los gases que surgen, y en Zapeando le aconsejan que sea libre, una solución podría ser la de tener el "pedódromo", un lugar seguro y cómodo donde liberarse de estos gases.

Teoría por la cual Dani Mateo cree que, de la acumulación de gases de Georgina, "la casa que se está haciendo en Portugal es tan grande porque cuando se tira un pedo se tienen que mudar al otro ala".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.