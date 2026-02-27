Kiko Matamoros explota contra Carlo Costanzia tras "amenazar" a sus hijos, Laura y Diego: "No vas a tener un hueco donde esconderte"

"No te paso ni una, a mis hijos no les amenazas tú", asegura Kiko Matamoros a Carlo Costanzia, al que manda un duro mensaje: "Te voy a bajar los humos. Ten huevos y llámame a mí y nos vemos tú y yo".

Alfonso Arús enseña el vídeo de Kiko Matamoros en 'Los Kikos' contra Carlo Costanzia. "A mi hijo Diego no le llegas tú ni a la suela del zapato", asegura rotundo el colaborador de televisión, que denuncia que Carlo, primo de los hijos de Matamoros, "ha amenazado a Diego con que le va a agredir".

"¿Que le vas a meter un machetazo?", pregunta Kiko Matamoros, que también asegura que Carlo ha ido a Laura Matamoros "a darle recados". "No tienes los cojones de decírmelo a mí", afirma rotundo Kiko Matamoros, que llama "golfo y asqueroso" al hijo de Mar Flores.

"¿De verdad te crees que tu madre miente?, en lo esencial y en lo que denuncia dice toda la verdad", asegura Kiko Matamoros, que afirma que él mismo lo vivió. "No vas a tener un hueco donde esconderte, vas a avasallar, gritar en la calle y amenazar a quien yo te diga", grita tajante Kiko Matamoros, que continúa: "No te paso ni una, ni una. A mis hijos no les amenazas tú". "Te voy a bajar los humos y ten huevos y llámame a mí y nos vemos tú y yo y me dices a la cara lo que dices", concluye muy duro el colaborador de televisión.

Desde el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas asegura que "se está calentando mucho el tema entre los primos, Carlo y Laura". Por su parte, María Moya destaca que le da "mucho miedo tener como enemigo a Kiko Matamoros", pero "le han tocado a sus hijos".

¿Qué ha pasado?

Diego Matamoros; "Carlo debería haber dormido en el calabozo"

Hace unos días, Diego Matamoros cargó contra su primo Carlo Costanzia en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales. "Mi hermana Laura el otro día en televisión hizo unos comentarios sobre la vida de Carlo y a él no le sentaron bien", explicó el hijo de Kiko Matamoros, que afirmó que Carlo se presentó en casa de Laura Matamoros "de forma amenazante y agresiva".

"Yo le he recomendado a mi hermana que debería haber denunciado a Carlo y que este durmiera en un calabozo", aseguró Diego Matamoros, que destacó que es "un matón de tres al cuarto".

Tras escucharle, Alfonso Arús destacó que "las versiones no tienen nada que ver" mientras que Angie Cárdenas explicó que Carlo está muy molesto con el vídeo de Diego ya que en él Matamoros ha mencionado al 016, número de las víctimas de violencia machista.

