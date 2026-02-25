Necko Vidal interpreta al violín 'Baby One More Time' de Britney Spears y emociona a una mujer del público: "Nunca me había pasado"

Necko Vidal dedica su versión sinfónica al violín a Britney Spears, después de que haya decidido vender su catálogo musical por 200 millones de euros. La interpretación, que incluso hace llorar a una mujer del público, en este vídeo.

Necko Vidal habla hoy en Zapeando sobre la decisión de Britney Spears de vender todo su catálogo musical por 200 millones de dólares.

Como no podía ser de otro modo, el músico hace en directo una versión sinfónica de uno de los temas más icónicos de la artista: 'Baby One More Time'.

En el vídeo sobre estas líneas podemos ver a Necko haciendo una vez más una interpretación mágica y magistral que no solo deja a los zapeadores con la boca abierta, sino que incluso emociona a una mujer del público.

"¡Qué fuerte! Nunca me había pasado esto", afirma Necko, que se funde en un emotivo abrazo con la mujer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.