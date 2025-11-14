Marina Comes desvela sus imprescindibles en Estambul: "Es una ciudad única, un planazo siempre"

Esta ciudad turca es uno de los lugares más visitados del mundo. Así, la creadora de contenido indica que lugares son de visita obligada cuando se visita Estambul. Descubre sus recomendaciones en el vídeo principal.

Estambul es una de las ciudades más visitadas del mundo y, por eso, Marina Comes vuelve a Zapeando para desvelar algunos rincones de visita obligada en esta ciudad turca. "Es una ciudad única, la única del mundo que está entre dos continentes, Europa y Asia, y entre dos mares, el Negro y el Mediterráneo", explica la creadora de contenido.

"Es una ciudad muy vibrante y animada que es un planazo siempre", añade. Marina indica que en una visita a Estambul no puede faltar una visita a la plaza de Sultanahmet en la que se puede encontrar la mezquita Azul y Santa Sofía, una catedral que fue reconvertida a mezquita.

Otro de los lugares de obligada visita es el gran bazar. "Es el lugar donde se producen más regateos por segundo del mundo", comenta Comes, "tienes que conseguir que los turcos se enfaden contigo y te insulten, si no quiere decir que has pagado cuatro veces más de lo que tenías que pagar".

En cuanto a la gastronomía turca, Marina recomienda probar los Döner Kebab. "Me he comido unos Döner Kebab muy buenos, pero, además, es que tienen muchos tipos según las regiones de Turquía", cuenta.

También tienen otros platos deliciosos como los dolma, unos rollitos hechos con hojas de parra rellenos de arroz, carne y verduras o los mezze, que son unos aperitivos fríos que inician las comidas. Comes tampoco se olvida de los dulces y, como señala, "el dulce por excelencia turco es el baklava".

