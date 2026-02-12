El aviso en vídeo de María José Gómez y Verdú ante los regalos de San Valentín: "Cuanto más grande, más tienes que esconder"

Ni peluches gigantes, ni tangas sexys. María José Gómez y Verdú explica por qué no hay que hacer regalos caros en San Valentín, ni tampoco ropa interior, ya que "es un poco incómodo" para la persona que lo recibe.

En sus clases de protocolo, María José Gómez y Verdú nos habla de San Valentín y de una de las cosas más importantes en este día: los regalos. Miki Nadal y María Gómez se convierten en un ejemplo de pareja que se regalan un peluche gigante y un tanga sexy.

Respecto al oso gigante, la experta en protocolo señala que "cuanto más grande, más tienes que esconder". También puede ser una muestra de inseguridad, de "querer demostrar más de lo que te puede ofrecer". "Te lo va a ofrecer en San Valentín, pero luego ya no esperes nada", sentencia.

Si hablamos del tanga sexy, María José considera que "regalar ropa interior es un poco incómodo, sobre todo por la persona que lo recibe y si lo hace en un lugar público".

Una vez sabemos qué no hay que regalar, la experta en protocolo recomienda otro tipo de regalos, como un libro con dedicatoria, una carta "sin faltas de ortografía" o un paquete de experiencias. Sobre la carta, explica que hay que conocer un poco a la otra persona y escribir las palabras "que le pueden enternecer", no ir a ChatGPT para pedirle que lo haga.

También señala que se puede repetir un regalo que ya hiciste a tu ex, pero sin contarle que te funcionó con esa antigua pareja.

