Marina Comes cuenta qué une al 'Drácula', de Bram Stoker, con Rumania

La influencer de viajes ha explicado que todo parte en el Castillo de Bran, en el que el escritor se inspiró para ambientar la residencia del vampiro. Asimismo, ha repasado la historia del príncipe Vlad Draculea, de quien toma la idea para el personaje.

La influencer de viajes Marina Comes ha explicado en 'Zapeando' qué es lo que une al personaje de ficción 'Drácula', creado por el escritor Bram Stoker, con Rumanía aprovechando que este viernes se celebra el día de Halloween. Como ha destacado Comes, en la actualidad, "hay un mix de leyendas y realidad". No obstante, todo parte en el Castillo de Bran, en el que Stocker se inspiró para recrear la residencia del vampiro y el cual es un castillo que se encuentra "encima de una roca muy imponente" y que tiene "una forma muy vertical, típica de castillo fantasmagórico".

Posteriormente, Comes ha detallado que el personaje de Drácula está basado en un personaje de la historia rumana, el príncipe Vlad Draculea, quien luchaba contra el Imperio Otomano y que pasó a la historia por su costumbre de empalar a sus enemigos. De hecho, Comes ha reseñado que hacía "bosques de espetos con personas" y pedía que "le montasen una mesa en medio de esa situación para degustar sus comidas, desayunos y cenas". "Sería el equivalente a comer en el Museo del Jamón para un vegano", ha reaccionado Dani Mateo.

Asimismo, la influencer ha aludido a la leyenda negra que pesa sobre él. "Dicen que le gustaba poner sangre de sus víctimas en un cuenco y que mojaba pan", ha indicado, algo que en su opinión parece más propio de "una leyenda urbana". "Dicen que de aquí se inspira él, porque fue un tío que no tenía escrúpulos", ha añadido Comes.

Por último, ha destacado que en Rumanía está considerado como un "héroe nacional" y que durante la época comunista se "exaltó un poco esta figura", puesto que, en realidad, lo que hacía este príncipe era "luchar contra los turcos y los otomanos para defender las fronteras de Transilvania".

