María José Gómez y Verdú explica cómo se come el roscón con relleno: "Cada vez que mezclas llora un niño del barrio de Salamanca"

María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, explica en este vídeo cuál es la forma apropiada de comer algo tan navideño como el roscón de reyes. Si tiene relleno, hay que usar cuchillo y tenedor y, apunta, "no se moja" en chocolate.

Las navidades ya están a la vuelta de la esquina y hoy María José Gómez y Verdú nos cuenta cómo es la forma apropiada de comer los típicos dulces navideños, desde el polvorón al turrón.

En el vídeo sobre estas líneas, el protagonista es el dulce por excelencia en estas fechas: el roscón de reyes. La experta en protocolo asegura que no hace falta esperar al día de Reyes para comerlo y que, de hecho, ya se puede.

Pero ¿cuál es el orden correcto a la hora de elegir el trozo de roscón? ¿Se puede remover un poco en busca de la sorpresa? María José explica que hay que seguir cierto "orden dentro de la mesa", donde la persona que está a la derecha de los anfitriones se considera la "persona de mayor honor" en la mesa y quien debería ser el primero, mientras que los niños "son los últimos siempre".

En el caso de que el roscón tenga relleno, lo que tenemos que hacer es dividirlo en dos partes y comerlo con cuchillo y tenedor. En este tipo de roscón, afirma, "no se moja" en chocolate. "Nunca hay que mezclar. Cada vez que mezclas llora un niño del barrio de Salamanca", comenta.

