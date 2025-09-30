María Gómez, al ver al padre de Lamine Yamal preparar unos nuggets: "Como experta en comer, además de amor, son caseros"

Mounir Nasraoui, padre de la estrella del Barça Lamine Yamal, se ha convertido en todo un influencer. Con humor y espontaneidad, en redes sociales muestra desde recetas caseras hasta momentos de lo más extraños. Todos los detalles en el vídeo de Zapeando

Mounir Nasraoui, más conocido por ser el padre de Lamine Yamal, se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales. En su último vídeo comparte la manera correcta de preparar unos nuggets de pollo y, después de cocinarlos, se los lleva a un "invitado" muy especial que le espera en la mesa.

"Aquí están los nuggets para la gente… mister hustle hard my nuggets. ¿Todo bien? ¡Lamine! ¿Qué pasa tío? Te quiero mucho hijo", dice Nasraoui mientras lleva la fuente de nuggets hasta el salón, donde tiene un maniquí de su hijo con la camiseta del Barça.

Las imágenes no han pasado desapercibidas. El humorista Iñaki Urrutia comentó: "Un graffiti en la pared, un maniquí de decoración, nuggets para comer… la casa del padre de Lamine parece la peña de mi pueblo".

Por su parte, Dani Mateo aseguró que nada del vídeo tiene sentido: "Todo mal, ¿por qué el techo es tan bajo? ¿Por qué le queda tan grande la gorra? ¿Por qué tiene la maleta ya hecha como para irse? Por el amor de dios".

En contraste, María Gómez fue la única en destacar el lado positivo de la escena y aplaudió las habilidades culinarias de Nasraoui: "Como experta en comer, además de amor, son caseros. Ese padre ha cogido un pollo y lo ha hecho… igual hasta lo ha desplumado".

