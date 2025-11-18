Ahora

VÍDEO | Nevadas, avisos amarillos y temperaturas bajo cero: Francisco Cacho alerta del primer episodio invernal

El meteorólogo advierte en este vídeo de un fuerte descenso de las temperaturas y de las primeras nevadas de la temporada. Señala que el jueves y el viernes serán los días más fríos, con acumulaciones de nieve y valores bajo cero en varias zonas.

Francisco Cacho vuelve una tarde más al plató de Zapeando. En esta ocasión, el meteorólogo ofrece la previsión del tiempo para esta semana y alerta de una bajada drástica de las temperaturas.

"Mañana tenemos los primeros avisos por nevadas de la temporada", señala Cacho. "Va a nevar en zonas sobre todo de Picos de Europa y de Pirineos. Los avisos son amarillos", añade el colaborador. En estas áreas podrían acumularse más de 15 centímetros de nieve.

Sin embargo, advierte de que "lo gordo de este episodio invernal va a ser el jueves y viernes", ya que será entonces "cuando más frío haga y cuando más nieve va a caer"

Cacho también destaca que las temperaturas serán especialmente bajas a lo largo de la semana. "En el norte de Vitoria, dos grados bajo cero el viernes, pero fijaros en las máximas de cuatro. Lo que ahora son las mínimas dentro de tres días serán las máximas", explica. Por ello, recomienda que en los próximos días todo el mundo saque el abrigo del armario.

