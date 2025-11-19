Virales de Aruser@s
El divertido vídeo de la abuela que se entrena en el gimnasio solo para poder cargar con botellines
Una señora se vuelve viral tras compartir su peculiar motivación para pasar horas en el gimnasio: fortalecer los brazos para que le resulte más fácil cargar con bebidas.
Con ironía y simpatía, la anciana del viral que ha presentado Alfonso Arús revoluciona las redes al mostrar por qué dedica tiempo a ejercitar los brazos con pesas en el gimnasio. Lejos de querer presumir de fuerza o condición física, asegura que lo hace para que luego le cueste menos mover y transportarbotellines de cerveza.
Bajo el lema "Hago esto, para poder hacer esto", la protagonista del vídeo enseña una serie de divertidos ejemplos: levantar una mancuerna para poder colocar sin esfuerzo una lata de cerveza en la balda más alta del frigorífico, o arrastrar un peso para después acercarse cómodamente una copa de vino.
Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús lo celebra entre risas: "Cuando carga con la bebida, ¡es generosa!".
