La Baronesa Thyssen asegura que sus memorias "están en marcha" y defiende al emérito: "Ha sido un buen rey para este país"

La Baronesa Thyssen explica en los Premios 'Mujer Hoy' que la serie sobre su vida está en marcha y defiende que el rey Juan Carlos ha sido un buen rey y "debería volver a España".

La Revista 'Mujer Hoy' ha hecho entrega de sus Premios 2025 a celebridades como la actriz Maribel Verdú o la Baronesa Thyssen. Esta última ha confesado que sus memorias "están en marcha" en una serie: "Hablaremos de toda mi vida, yo tengo muchas vidas y he vivido muchas cosas".

Por otro lado, sobre las memorias del rey Juan Carlos, la Baronesa ha afirmado que aunque todavía no las ha leído que le "parecen muy bien" y tiene "que dejar constancia de lo que ha hecho". Es más, la baronesa ha asegurado que el rey Juan Carlos ha sido "un buen rey para España" y "debería volver".

Tras escucharla, Alfonso Arús y Angie Cárdenas destacan que las memorias de la Baronesa "serán buenas".

