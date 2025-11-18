Detenido el presidente de la diputación de Almería por contratos irregulares en la compra de mascarillas

Los detalles Agentes de la UCO han detenido al presidente de la diputación y presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, en relación con el caso mascarillas. Junto a éste han sido detenidos también su vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al vicepresidente Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos del PP, en relación con el caso mascarillas. Este caso, investigado por el Juzgado número 1 de Almería, examina presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia. El PSOE, que ejerce la acusación popular, ha solicitado que García declare como testigo para esclarecer su conocimiento sobre las negociaciones investigadas. La investigación también involucra comunicaciones entre los implicados a través de un grupo de mensajería.

Así han confirmado fuentes próximas a la investigación, que han señalado que el caso lo investiga el Juzgado número 1 de Almería y durante la mañana se desarrollarán distintos registros en diferentes domicilios. Giménez y Sánchez se encontraban investigados judicialmente dentro del conocido como caso mascarillas, que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia.

Precisamente, a principios de mes el PSOE había solicitado que se llamase a declarar como testigo en esta causa al responsable de la Diputación, que es también presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García.

El PSOE, que ejerce la acusación popular, fundamenta su solicitud en "la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados" y en los nuevos datos contenidos en el atestado de la UCO, fechado el 25 de abril. El partido pide al juzgado que tome declaración a García, en su condición de responsable último de la firma del contrato público que dio origen a la causa, para esclarecer cuándo, cómo y de quién tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones investigadas. Según el escrito de los socialistas, se trata de determinar si pudieron concurrir indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas en la tramitación del contrato, valorado en 2,03 millones de euros.

El partido solicita asimismo que la Diputación aporte la relación de asesores del presidente entre marzo de 2020 y marzo de 2022, con detalle de sus funciones y adscripción, así como la identificación de los asignados a las áreas del entonces diputado Óscar Liria y el actual vicepresidente Fernando Giménez, ambos investigados en la instrucción judicial.

También mencionaban comunicaciones de un grupo de mensajería denominado 'Naranjito', en el que -según se recoge- García habría intercambiado mensajes con Liria (vicepresidente tercero en aquel momento y uno de los primeros detenidos por este caso) y Giménez.

Uno de ellos, reproducido en el documento, dice textualmente: "Óscar, ¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas! (…) ¡calla ya!". El PSOE considera que esa conversación "pone de manifiesto un conocimiento directo de los hechos" y reclamaba su incorporación íntegra a la causa.

