Dani Mateo responde al padre de Lamine Yamal tras decir que es un "daño moral" que no le den el Balón de Oro: "Que nos lo cuiden"

El padre de Lamine Yamal expresaba su disgusto después de que su hijo no ganara el Balón de Oro y aseguraba que "ha pasado algo muy raro". En este vídeo, Dani Mateo se muestra a favor de que no se llevara dos premios en la misma gala.

Ousmane Dembelé fue finalmente el ganador del Balón de Oro, dejando a Lamine Yamal a las puertas del galardón. Aunque el delantero del Barça se alzó con el trofeo Kopa que reconoce al mejor futbolista sub 21, a su padre no le sentó del todo bien que su hijo quedara sin el 'premio gordo'.

En una entrevista exclusiva con 'El Chiringuito', Mounir Nasraoui aseguraba que el hecho de que no le dieran el Balón de Oro a su hijo era "el mayor daño moral a un ser humano".

En su opinión, Lamine Yamal "es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia" e incluso sembraba la duda: "Aquí ha pasado algo muy raro".

Aunque Dani coincide con Mounir en que Lamine es el mejor jugador del mundo, prefiere que no le hayan dado dos balones de oro en una misma gala "porque ya no le iban a caber los collares y la gorra de lado". "Es muy joven, que nos lo cuiden", comenta.