Feijóo propone implantar la "verificación de edad" digital y bloquear la "geolocalización en apps" que permitan el acceso a menores de 16 años

El líder del PP ha participado en la segunda jornada de Metafuturo, donde ha compartido cinco medidas para "proteger a los menores" en el entorno digital. "La modernidad no está en lo que una máquina puede hacer, está en lo que una sociedad permite o no a sus hijos", opina.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado cinco "exigencias" que su partido propondrá en el Congreso de los Diputados referidas a la protección de los menores en el ámbito digital. En Metafuturo, Feijóo ha comentado que estas propuestas van "más allá de lo que pide el Gobierno", añadiendo que los límites de edad "son necesarios", pero que hay que "complementarlos".

La primera de estas medidas es prohibir la geolocalización por defecto a todas aquellas páginas web y aplicaciones móviles que permitan el acceso a menores de 16 años. La segunda medida es la implantación de sistemas interoperables de verificación de edad en el propio sistema operativo del dispositivo. Son los dos grandes titulares de Feijóo en esta materia, pero hay medidas complementarias que el líder de los 'populares' ha trasladado en el Ateneo de Madrid.

Además, propondrá la obligación del etiquetado de archivos audiovisuales por temáticas y edades en los contenidos digitales, además de establecer lo que ha denominado como "descanso digital", algo que ha explicado así: "Será la obligación de establecer bloqueos automáticos nocturnos y opciones de tiempos de uso máximo de las aplicaciones".

"En ningún estanco se vende un paquete de tabaco a un chaval de 14 años y en un bar no se vende una botella de whisky a una niña de 13 años. Debemos aspirar a que las plataformas digitales tengan una implicación similar", ha compartido Feijóo, que puesta por "límites claros" y "más autoregulación".

Como cuarta medida, Feijóo apuesta por un protocolo de limitación de software adictivos y de uso responsable, introduciendo avisos y pausas programadas para evitar el 'scroll' infinito. Por último, el presidente del PP pide un mecanismo de control, defensa y sanción con más medios y herramientas, proponiendo dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con mayor capacidad de control, algo que requiere una "mayor regulación".

Sobre la "precariedad emocional" de los jóvenes: "Es un reto que trasciende el debate político"

En su intervención, Feijóo se ha referido a la "precariedad emocional" que asegura que sufren los jóvenes, aportando el dato de que el 6,5 % menores de 12 años han intentado quitarse la vida, algo que para Feijóo "no puede normalizarse". "Nuestros hijos han nacido en un mundo donde las pantallas son parte del paisaje (...). Hoy un menor puede entrar en una red social sin entender qué es su intimidad. Puede construir su identidad a través de miradas ajenas y puede sentirse más solo que nunca teniendo más seguidores que nunca", asegura.

Ahora, además, llega "el reto de la inteligencia artificial", una herramienta "poderosísima capaces de recopilar datos y suplantar identidades". "Puede confundirse con una realidad que no es o con una amistad. Es un código", recuerda Feijóo, que pide "acompañarles" y "enseñarles" a usar la red. Para Feijóo, proteger a los jóvenes en el ámbito digital "no es desconfiar", englobándolo en un reto "que trasciende el debate político" y que supone "un reto de la sociedad y las familias".

El presidente del PP ha abierto la jornada de Metafuturo, el foro de reflexión y debate de Atresmedia, de este martes, que trata sobre economía, movilidad sostenible, derechos humanos, geopolítica y relaciones internacionales. El Ateneo de Madrid acogerá las cuatro primeras jornadas, del lunes 17 al jueves 20 de noviembre, mientras que la quinta y última jornada, la del viernes 21 de noviembre, se celebrará en el Caixa Forum de Barcelona.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.