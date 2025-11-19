Ahora
Compra calcetines de Disney en Temu y esto es lo que se encuentra: "Chip es Chib, Mickey es Miikey y Minnie es Mimnee"

Vídeo viral

"Parece que no, pero así es más divertido, porque son productos únicos", comenta Alfonso Arús tras ver cómo son los calcetines que la pareja de este hombre ha comprado en Temu.

¿Recuerdas cuando de pequeño ibas al mercadillo y tu madre te compraba las zapatillas Kike o Adodas? Pues este vídeo viral que recoge Aruser@s va a volver a transportarte a ese momento de tu infancia.

En él somos testigos de cómo un chico repasa la compra de calcetines de Disney que ha hecho su novia en Temu y lo graba en vídeo para mostrar algo curioso: "Aquí tenemos a Chip, qué mono es, pero si le das la vuelta, ¡oh! Se llama Chib", dice en inglés.

"Anda, mira Mickey Mouse...", dice con ilusión. Pero no, es "Miikey", o al menos, eso es lo que pone en el calcetín. Minnie se llama Mimnee y Donald, Tonaid. Y el bueno de Piglet es Bigeet.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús cree que así es "mucho más divertido". "Son productos únicos", argumenta.

