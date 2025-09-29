Ahora

El surrealista sueño de Dani Mateo: Roncero, un juicio y mil millones en Panamá

En este vídeo de Zapeando, Dani Mateo comparte con los zapeadores el extraño sueño que ha tenido con el colaborador de 'El Chiringuito', Tomás Roncero. "Estábamos en un juicio donde yo era el abogado que le defendía", cuenta el presentador.

A raíz de ver la reacción de Tomás Roncero a la manita del Atlético de Madrid al Real Madrid, Dani Mateo ha querido compartir un pequeño secreto relacionado con el colaborador de El Chiringuito.

"Voy a decir una cosa. No tengo remate para esto, pero quiero compartirla", comienza diciendo el presentador de Zapeando, para después añadir: "¡Esta noche he soñado con Tomás Roncero!".

"Estábamos en un juicio donde yo era el abogado que le defendía. No se sabe por qué, pero Tomás estaba implicado en un caso de corrupción y tenía mil millones de euros en una cuenta secreta en Panamá", relata Dani Mateo.

Sin embargo, lo más llamativo de todo es la 'conversación' que mantiene con Roncero durante su sueño: "Le decía: 'tranquilo Tomás que yo te saco de esta' y Tomás decía: 'Si que los tengo si'. Una 'charla' que ha desatado las risas de los zapeadores y del público que se encontraba en el plató de Zapeando. Puedes ver el momento completo en el vídeo principal que hay sobre estas líneas.

