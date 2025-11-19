María Pombo y Dulceida acuden a una fiesta navideña al ritmo de Leire Martínez

Ahora
La fiesta navideña de GHD ha vuelto a reunir a muchas influencers, como Dulceida, María Pombo o Laura Matamoros. Leire Martínez se ha encargado de amenizar la velada, donde ha cantando 'Rosas'.

Muchos rostros conocidos han acudido, como cada año, a la fiesta navideña de GHD. Dulceida, María Pombo, Laura Matamoros, Anita Matamoros, María Fernández-Rubíes, Rosanna Zanetti... las influencers de España se han dado cita para celebrar la llegada de la Navidad en este evento, que ha contado con la voz de Leire Martínez.

Y es que la que fuera la vocalista de La Oreja de Van Gogh ha cantando algunos de los míticos temas de la banda, como el éxito 'Rosas'. Por otro lado, María Pombo, que se encuentra en la recta final del embarazo de su tercera hija, a la que llamará Mariana, ha sido la encargada de cortar la impresionante tarta. "Si ya suele costar cortar las tartas de cumpleaños que tenemos todos en casa, imaginaos esa, con ese tamaño", destaca Tatiana Arús.

