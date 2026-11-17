Francisco Cacho, meteorólogo, trae la previsión del tiempo para esta semana. Una semana con lluvias, alertas por viento y oleaje, pero también ¡alertas por terraceo! Por el tiempo ideal para las "terracitas" en el Mediterráneo.

El titular de esta semana para la previsión meteorológica, según Francisco Cacho, es que "va a ser una semana de lluvia, de mucho viento y oleaje en el norte y sin demasiado frío".

Las lluvias van a estar presentes en el oeste, sobre todo en Galicia, mientras que en el este, en el Mediterráneo, es donde menos precipitará. Para mañana se esperan grandes precipitaciones en el norte de Cáceres y sur de Ávila.

Además, para mañana 18 de noviembre hay alertas por el fuerte oleaje y viento. "Están activados los avisos naranjas en Galicia y el Cantábrico por olas de más de seis o siete metros", advierte Francisco, que pide "cuidado con asomarse al mar, los espigones, las playas".

Pero la cara opuesta del tiempo la encontramos en el Mediterráneo, allí "van a subir las temperaturas y vamos a alcanzar 30 grados en Murcia y 28 en Alicante". Se alcanzarán temperaturas mínimas de 20 grados en Valencia y Cádiz, unas "noches tropicales" en pleno noviembre.

Con estas temperaturas no son las únicas alertas que están llegando: "Les están llegando alertas a los 'canallitas' como tú", advierte Dani Mateo porque "todas las terracitas están abiertas".

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