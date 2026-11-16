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Camilo en Zapeando

VÍDEO | Camilo habla de su bigote en Zapeando: "Es menos importante para mí de lo que parece. El día que no me guste me lo quito"

Camilo derrocha simpatía y sentido del humor en Zapeando, donde además de su nuevo disco también ha hablado de su icónico bigote. Asegura que se le deja porque le gusta: "Me miro al espejo y me considero un tipo guapo".

Camilo derrocha simpatía y sentido del humor en Zapeando, donde además de su nuevo disco también ha hablado de su icónico bigote. Asegura que se le deja porque le gusta: "Me miro al espejo y me considero un tipo guapo".

Hoy Zapeando cuenta con un invitado de lujo, el cantante Camilo, que visita el programa para hablar de su nuevo disco, 'Para cuando sean mayores', con el que vendrá de gira a España el próximo verano.

Dani Mateo aprovecha para la ocasión para preguntarle por su icónico bigote, que ya se ha convertido en una "seña de identidad", y hasta qué punto es importante para él.

"Lo de mi bigote es menos importante para mí de lo que parece, me lo dejo porque me gusta. Me miro al espejo y me considero un tipo guapo", afirma el cantante.

"Yo no estoy en la bolsa obvia de la belleza", comenta Camilo, que reacciona con humor al ver a Iñaki Urrutia: "No te rías, que tú tampoco estás ahí".

Además, Camilo tiene claro lo que hará el día que deje de gustarle su bigote: "Me lo quito".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

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