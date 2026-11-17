CAMPEONATO DE SURF
Francisco Cacho explica cómo funciona el "semáforo" del 'Big Wave Challenge': "Es como un ES-Alert, pero al revés. Hay peligro, venid que vamos a surfear"
Francisco Cacho, meteorólogo, explica cómo se prepara el Big Wave Challenge, campeonato de surf sin fecha fija, que se celebra en Nazaré. Puede comenzar desde ahora, hasta el 31 de marzo.
Francisco Cacho, meteorólogo de la Sexta, nos trae toda la información sobre el campeonato de surf 'Big Wave Challenge', que se celebra en Nazaré (Portugal).
Este campeonato no tiene fecha fija y se puede celebrar desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo, cuando las condiciones óptimas se den. Para ello, la 'World Surf League' (WSL) tiene un sistema de "semáforo" para avisar a los surfistas.
"Se pone en amarillo con 72 horas de antelación cuando los meteorólogos detectan una borrasca potente acercándose a Portugal", explica Cacho, "y se pone en verde cuando quedan 24 horas para la previsión de oleaje". "Es como un ES-Alert, pero al revés. Hay peligro, venid que vamos a surfear", explica.
Para que se pueda celebrar el 'Big Wave Challenge' se tienen que dar las siguientes condiciones: mar de fondo, olas de ocho metros o más, tiempo superior a 12 segundos entre olas y viento de tierra a mar.
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