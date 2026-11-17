La ciencia no da crédito a la relación entre Aquiles y Patroclo, un toro y un burro cuyo vínculo va más allá de lo sexual: "No solo se dan cariñitos antes de que Aquiles monte a Patroclo, sino también después de", comenta el veterinario Víctor Algra.

El veterinario Víctor Algra analiza en Zapeando una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Sus protagonistas son Aquiles y Patroclo, un toro y un burro que tienen una relación, según Nacho García, "con derecho a roce".

La ciencia se encuentra desconcertada por esta relación homosexual entre dos especies y el experto señala que, además, "parece que hay un vínculo que va más allá del sexo".

Víctor explica que todo esto se descubre cuando biólogos de la Universidad de Pisa, durante el estudio de unos monos en la meseta de Etiopía, coincidieron con un ganado y se dieron cuenta de la relación especial entre Aquiles y Patroclo.

El veterinario también señala que "no solo se dan cariñitos antes de que Aquiles monte a Patroclo, sino también después de". Una relación que considera "bastante desconcertante" porque ambos tienen acceso a "parejas potenciales de su especie de ambos sexos".

Sin embargo, parece que a Aquiles "le va más el rollo equino". De hecho, lo ha intentado con otros burros, ante lo que Patroclo reaccionaba con algo similar a los celos. Por ello, apunta, "los científicos piensan que hay entre ellos un vínculo social que trasciende más allá de lo sexual".

Sin embargo, la temporada de sequías ha llevado a los pastores a buscar otros lugares, de manera que Aquiles y Patroclo se han separado. Pero hay esperanza, porque los biólogos están intentando organizar un encuentro entre los pastores.

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