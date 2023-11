Maya Pixelskaya les propone un concurso a los zapeadores sobre los Grammy Latinos para ver si son capaces de adivinar qué cantantes han ganado determinados premios o qué categorías existen en estos premios musicales organizados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Como se puede ver en el vídeo principal, Isabel Forner debe adivinar que categoría no existe en los Grammy Latinos. Isabel tiene dos opciones para elegir: "Mejor álbum de música sertaneja" o "Mejor álbum cristiano en guaraní". Isabel parece tener claro que no existe la categoría de "Mejor álbum de música sertaneja" y lo argumenta diciendo que "¿habrá algo mejor que el 'Aleluya'?" a lo que añade "sertaneja no sé lo que es pero suena satánico".

Además, la colaboradora no duda en mostrar que la música cristiana tiene mucho ritmo entonando varias canciones de música sacra. Finalmente, Isabel no acierta en su respuesta ya que la categoría que no existe es "Mejor álbum cristiano en guaraní". A pesar de ello, como explica Maya, sí que existe una categoría que premia el "Mejor álbum cristiano en español".