Juanra Bonet presenta 'Juego de pelotas': "Es como 'Ahora caigo', pero con la cámara abajo"

El presentador visita Zapeando para hablar sobre el nuevo concurso de Antena 3. Como indica, en el mismo se enfrentan dos equipos que deben responder preguntas. Si fallan, una pelota les empuja hasta una piscina.

Antena 3 estrena este miércoles 'Juego de pelotas', un nuevo concurso cuyo lema es 'si fallas te mojas'. Su presentador, Juanra Bonet, explica en Zapeando que es "muy divertido". "Hay una piscina gigante y dos equipos compitiendo", indica. Uno de los equipos escoge una pregunta, salen unas opciones que corresponden a cada uno de los toboganes.

"Los que se coloquen en una respuesta incorrecta van al agua, empujados por una pelota, y no pueden jugar más", indica Bonet. "Es como el 'boloencierro' de Mataelpino", comenta Quique Peinado. "Es como el 'Ahora caigo', pero con la cámara abajo", añade Juanra. En cuanto al premio este puede alcanzar los 100.000 euros.

Los equipos del primer programa están formados por famosos y, como adelanta su presentador, se van a enfrentar cantantes y cómicos. En otros programas, los equipos están formados por personas anónimas.

Así, esta noche los espectadores podrán disfrutar del divertido duelo entre David Fernández, El Monaguillo, Agustín Jiménez, Henar Álvarez, Susi Caramelo, Carlos Baute, Angy Fernández, Blas Cantó, Rosa López y Melody.