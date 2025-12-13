Ahora
El entrañable vídeo viral del bebé recién nacido que deja de llorar cuando su mamá le da su primer beso

Un sábado más, Elizabeth López nos trae a Aruser@s los 'superolés' más bonitos de todo el mundo. Este es el caso del entrañable vídeo viral de este bebé recién nacido que muestra la mágica conexión que tiene con su madre.

El bebé que protagoniza el vídeo viral que inaugura los 'superolés' de hoy en Aruser@s Weekend acaba de nacer. Las imágenes, grabadas justo después del parto, muestran cómo el pequeño llora desconsolado mientras que su mamá aún está en la camilla.

Rápidamente, las enfermeras acercan al recién nacido, que cuenta ya con una potencia de volumen de llanto importante, a la cara de su madre, que no duda en darle pequeños besitos.

Como si fuera por arte de magia, el bebé se calma y deja de llorar, una muestra más de la mágica conexión que hay entre un hijo y su madre, recalca Elizabeth López en el programa de laSexta.

"No te preocupes, Eli, porque ahora llegará papá, le pinchará con la barba y volverá a llorar", bromea Hans Arús.

