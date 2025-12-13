"Mi perro superó el cáncer": el vídeo de cómo celebra un joven que su querido Magnus ya está recuperado

Magnus, el perro del influencer Camilo Triana, ya está sano y salvo. El pitbull ha superado el cáncer y así es como lo ha celebrado su dueño, tal y como se muestra en estas imágense que recoge Aruser@s.

Magnus, el perro que protagoniza el vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión 'Weekend', acaba de pasar por una grave enfermedad y su dueño, el creador de contenidos Camilo Triana, quiere celebrarlo por todo lo alto.

Por eso, ha salido por las calles de la ciudad con globos atados a su coche y el mensaje "mi perro superó el cáncer" escrito en la ventana trasera.

Como puede verse en estas imágenes, los conductores de coches y motos que se lo encuentran a su paso lo saludan con efusividad y tocando la bocina.

"Se demuestra una vez más que un perro es un miembro más de la familia", comenta Cris Dalmau, colaboradora del programa de laSexta, emocionada.

