El divertido vídeo viral del niño Spiderman que intenta lanzar telarañas y solo consigue hacer una peineta

Damos la bienvenida al sábado a nuestros amigos de Aruser@s con un divertido vídeo viral protagonizado por un niño disfrazado de Spiderman.

El pequeño superhéroe que protagoniza el primer vídeo viral de Aruser@s Weekend se ha hecho un lío con su nuevo gran poder. Y es que Spiderman puede lanzar telarañas con sus manos, pero ¿cómo lo hace?

Concentrado, el niño, muy metido en su papel gracias a su máscara, lo intenta una y otra ver... pero solo consigue hacer una peineta, como vemos en estas divertidas imágenes que lleva Hans Arús al programa de laSexta.

Esperamos que Papá Noel y los Reyes Magos no lo estén viendo. En su defensa solo podemos decir que ¡lo ha hecho sin querer!

