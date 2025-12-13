María Moya, a Hans Arús, sobre por qué compra el número del trabajo de la Lotería de Navidad: "Como te toque a ti y a mí no, te arrastro"

María Moya nos representa. La colaboradora de Aruser@s Weekend acaba de dar con la clave sobre por qué siempre nos vemos obligados a comprar el décimo de la Lotería de Navidad con el que se juega en el lugar de trabajo.

El año se nos ha pasado, una vez más, volando, y solo nos quedan unos días para que vuelva la Navidad y con ella, una de las tradiciones más arraigadas de nuestro país: ¡la lotería!

Todos estamos deseando que llegue el día 22 de diciembre para comprobar si nuestros números son los afortunados en el gran sorteo extraordinario y poder vivir con nuestros allegados la ilusión de llevarnos un pellizquito.

Y es que dicen que lo bonito de la Lotería de Navidad es compartirla y en Aruser@s estamos de acuerdo, sí... pero también hay algo más que se esconde muy dentro de nosotros y que explica por qué nos vemos obligados a comprar prácticamente todos los décimos que nos ofrecen.

María Moya lo resume de manera muy clara en este vídeo. Aunque ella no suele comprar demasiados décimos, hay uno que nunca falla: el del trabajo (aunque nunca le haya tocado nada). "Hay que comprarlo, porque si te toca a ti y a mí no, te arrastro", le dice al presentador de la edición 'Weekend', Hans Arús.

Nunca una frase tan corta resumió tan bien un sentir general.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.