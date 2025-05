Juan Sanguino revela por qué Victoria Beckham no estará en el reencuentro de las Spice Girls: "Se lleva fatal con el mánager"

Los fans de las Spice Girls están de suerte: el icónico grupo británico de los noventa vuelve a reunirse. Sin embargo, lo hará sin Victoria Beckham. ¿El motivo? Juan Sanguino te lo cuenta en este vídeo de Zapeando.

"Victoria se dice que no va a estar en esta nueva reunión porque se lleva fatal con el mánager de las Spice Girls, Simon Fuller. Él era el mánager original y lo despidieron en el año 97", explica el periodista.

Además, Sanguino recuerda que tras la disolución del grupo, Victoria Beckham "contrató a Simon para llevar su empresa con David Beckham", pero esa relación terminó mal. En 2018, rompieron su vínculo profesional. "Los Beckham le compraron su parte de la empresa por 45 millones de euros", añade el colaborador.

Según Sanguino, las Spice Girls no habrían contratado ahora a Fuller para evitar que Victoria se sumara a la reunión. Su teoría es la siguiente: "Victoria primero dijo que no, y luego dijeron 'ah, pues, si no estás tú, podemos llamar a Simon'". Es decir, Juan Sanguino no cree que haya sido algo planeado a propósito.

Por otro lado, el periodista también habló del patrimonio actual de las integrantes del grupo. Según sus estimaciones, "Victoria Beckham y Geri tienen 500 millones de euros. Mientras que Emma y Mel C, 30 millones, y Mel B, 5 millones.