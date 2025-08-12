Mariló Gradolí, víctima de la DANA, tras su visita al Parlamento Europeo: "Solo queremos justicia, reparación, verdad y memoria"

Andrea Ropero viajó a Bruselas para seguir el encuentro entre asociaciones de víctimas de la DANA y el Parlamento Europeo. Allí, los afectados expresaron su esperanza, pero también su malestar por el trato recibido en el Parlamento Valenciano.

En la última temporada de El Intermedio, Andrea Ropero se desplazó a Bruselas para acudir al Parlamento Europeo, justo el día en que varias asociaciones de víctimas de la DANA se reunían con representantes de las instituciones comunitarias.

Mariló Gradolí, portavoz de la Asociación Víctimas de la DANA 29 de octubre, asegura que se sienten "esperanzados y contentos". "Nos reciben primero las instituciones europeas que el Consell de la Generalitat Valenciana", destaca.

Ropero explica que el Partido Popular y Vox han dejado fuera a las asociaciones de la comisión de investigación en el Parlamento Valenciano. Gradolí subraya que, mientras en Valencia les han vetado, "la presidenta del Parlamento Europeo nos ha invitado a venir".

La portavoz insiste en que su único objetivo es "justicia, reparación, verdad, memoria y que no vuelva a pasar".

