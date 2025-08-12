"Fuimos directamente a la cama": un hombre revela a Isma Juárez el secreto para mantener su matrimonio durante 50 años

En la última temporada de El Intermedio, Isma Juárez salió a la calle para investigar el curioso aumento de divorcios en mayores de 50 años. Puedes ver el reportaje completo en el vídeo principal de esta noticia.

Este vídeo de El Intermedio recupera el de Isma Juárez sobre el aumento de divorcios entre las parejas mayores de 50 años en el último año. Para conocer de primera mano qué opinan las personas de esa franja de edad, el reportero se traslada a un centro comercial y charla con varios matrimonios.

Allí se encuentra con Carmen y Pedro, un matrimonio que lleva nada menos que 62 años casados. Isma le pregunta a Carmen qué diría que es lo mejor de su relación. La señora responde que son sus cuatro hijos y los nietos y biznietos que tienen, pues "son maravillosos", afirma.

Respecto al auge de divorcios en mayores, Carmen no lo entiende y lo ve con cierto escepticismo: "A esta edad… ¿Qué piensan?", comenta con incredulidad. Pedro, en cambio, tiene su propia teoría sobre el motivo de tantas separaciones: "Hay mucha juerga, mucha animación para la juerga, y se vive cojonudamente", dice, entre risas.

En otra conversación, Juárez se topa con otro matrimonio que lleva 50 años juntos y les lanza una pregunta aparentemente 'inocente': "¿Sois de las parejas que cuentan desde la primera quedada o el primer beso?". "No", contesta él con toda naturalidad. "Nosotros no nos besamos, fuimos directamente a la cama", añade, provocando carcajadas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.