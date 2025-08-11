Yonyi Arenas pide a una mujer que le enseñe expresiones gaditanas: "Bastinazo lo sabes, ¿no?"

El reportero recorre la playa de La Caleta, en Cádiz, para conocerla más a fondo gracias a todos los bañistas que disfrutan de un día de descanso y sol.

Yonyi Arenas viaja en esta ocasión hasta Cádiz para descubrir la playa de La Caleta. Esta playa es conocida, entre otras cosas, porque Halle Berry rodó su ya célebre salida del mar con un bikini naranja para la película de James Bond 'Muere otro día'.

El reportero se encuentra primero con una señora que llega a la playa muy cargada. "Llevó hasta la chaiselongue", le dice la señora. Arenas le pide entonces que le de "clases de gaditano" ya que le han dicho que es un poco 'guachisnai así te pique una aguaviva'. "Es un poquito... malaje", le dice ella. El reportero, entonces, pide que le enseñe algún término más. "¿Bastinazo lo sabes, no?", pregunta la señora. "Es lo más alto del barco, pero, no te lo voy a decir...", añade, pícara. "Tiene que ver con un mástil digamos...", responde Yonyi, entre risas.

Arenas saca, entonces, su 'placa' para convertirse en revisor de neveras. Una señora le enseña que lleva un bizcocho de limón, agua, un paraguayo, café y un bingo. Una mujer le explica que ella tiene un cartón con números fijos y que, gracias a sus números, ha ganado muchas veces.

Otra mujer, entonces, comienza a explicar a Yonyi cómo llama a cada número. "El 22, los dos patitos, el 15, la niña bonita, el nueve, el nabo del noi...", explica la señora. Después del primer bingo, Yonyi comprueba todo lo que ha ganado la mujer que ha cantado bingo. "Estamos amasando pasta", afirma el reportero después de ver todas las monedas.