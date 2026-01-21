Juan Sanguino reacciona a la ruptura definitiva de Morata y Alice Campello: el detalle que indica que el jugador ya vive en otra casa

Según la revista '¡Hola!', Morata y Alice Campello habrían roto definitivamente. Juan Sanguino analiza en el vídeo sobre estas líneas el reportaje de la revista que confirma la ruptura y lo que dicen sus redes sociales.

Juan Sanguino analiza la actualidad de la prensa rosa, que esta semana pasa por el último capítulo en el culebrón de los Beckham y la confirmación definitiva, revista '¡Hola!' mediante, de la ruptura entre Álvaro Morata y Alice Campello.

En las fotos de la revista se puede ver al delantero llamando a la casa familiar para recoger a su hijo, lo que significaría que "ya no tiene llaves de la casa" o que se las habría olvidado. Tal y como comenta Sanguino en el vídeo sobre estas líneas, el futbolista se habría mudado a una casa a cinco minutos de la de Alice en una zona de lujo de Milán.

La ruptura ya parece definitiva, pues ya se les ha podido ver a los dos en las redes haciendo cosas solos. Alice ha estado en una boda, mientras que Morata, que ahora juega en el Como, ha ido a ver al papa.

"No sabemos si para meter más goles o para encontrar una nueva pareja, volver con Alice o no olvidarse más de las llaves", apunta Sanguino.

