Ahora

'¡Hola!' lo confirma

Juan Sanguino reacciona a la ruptura definitiva de Morata y Alice Campello: el detalle que indica que el jugador ya vive en otra casa

Según la revista '¡Hola!', Morata y Alice Campello habrían roto definitivamente. Juan Sanguino analiza en el vídeo sobre estas líneas el reportaje de la revista que confirma la ruptura y lo que dicen sus redes sociales.

Según la revista '¡Hola!', Morata y Alice Campello habrían roto definitivamente. Juan Sanguino analiza en el vídeo sobre estas líneas el reportaje de la revista que confirma la ruptura y lo que dicen sus redes sociales.

Juan Sanguino analiza la actualidad de la prensa rosa, que esta semana pasa por el último capítulo en el culebrón de los Beckham y la confirmación definitiva, revista '¡Hola!' mediante, de la ruptura entre Álvaro Morata y Alice Campello.

En las fotos de la revista se puede ver al delantero llamando a la casa familiar para recoger a su hijo, lo que significaría que "ya no tiene llaves de la casa" o que se las habría olvidado. Tal y como comenta Sanguino en el vídeo sobre estas líneas, el futbolista se habría mudado a una casa a cinco minutos de la de Alice en una zona de lujo de Milán.

La ruptura ya parece definitiva, pues ya se les ha podido ver a los dos en las redes haciendo cosas solos. Alice ha estado en una boda, mientras que Morata, que ahora juega en el Como, ha ido a ver al papa.

"No sabemos si para meter más goles o para encontrar una nueva pareja, volver con Alice o no olvidarse más de las llaves", apunta Sanguino.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Donald Trump en el Foro de Davos, en directo | Trump carga contra Europa en el Foro de Davos: “No va en la dirección correcta”
  2. Encuentran "marcas similares" en cinco vagones del Iryo y en varios trenes que circularon antes del siniestro
  3. Al menos un muerto y 37 heridos, cinco de ellos graves, por el choque de un tren de Rodalies contra un muro caído a la vía en Gelida
  4. Lluvia, viento y nieve activan los avisos en 14 CCAA: alerta roja en Galicia por olas de hasta nueve metros
  5. La defensa de Julio Iglesias estudia acudir al Constitucional si la Fiscalía no le da acceso a las denuncias por agresión sexual interpuestas por dos extrabajadoras
  6. Hospitalizadas una madre y su hijo por el incendio de su vivienda en Boadilla del Monte (Madrid)