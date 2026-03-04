Boticaria García aclara si los pellets de testosterona para mujeres son realmente milagrosos, en vídeo

La farmacéutica analiza un nuevo producto que promete, entre otras cosas, ayudar a las mujeres a recuperar su deseo sexual o aumentar su energía. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? Descubre la opinión de Boticaria García en el video principal.

Cada vez más mujeres recurren al llamado 'chip del deseo', también conocido como pellet de testosterona. Este producto hace que las mujeres dejen de estar agotadas y sin ganas de nada. Boticaria García que puede existir una necesidad real, "pero nos están vendiendo una solución que puede ser de película del oeste".

La farmacéutica aclara que la testosterona en la mujer existe y es vital. "Las mujeres la fabricamos en los ovarios y nos da fuerza, tono muscular y deseo sexual", indica. Boticaria indica que las mujeres antes de la menopausia "tenemos más testosterona circulante que estrógenos, en volumen". Con la llegada de la menopausia, "esa batería se pone en color rojo y la mujer siente que su cuerpo ha dejado de colaborar".

A través de marketing agresivo recomiendan usar esos pellets. "Pero, ojo, en salud cuando algo suena a magia a veces hay truqui", expone. La farmacéutica indica que "esto del pellet suena idílico, pero, la realidad en España es muy distinta".

"La Agencia Española del Medicamento no autoriza ningún pellet de testosterona", indica. Boticaria explica que estos chips que se ponen en las clínicas de estética "no han pasado los controles de seguridad que pasa cualquier otro fármaco".

Boticaria indica que esos pellets se hacen a través de una fórmula magistral, pero este no está probado y no hay un estándar industrial. Eso significa que no hay garantía de que ese pellet "vaya a soltar la dosis exacta". Estos chips prometen, entre otras cosas, aumentar el vigor sexual o mejorar la piel.

Si una mujer supera la dosis ideal para ella, puede sufrir efectos secundarios como sufrir acné adolescente, se puede caer el pelo o salir barba. "Y aquí viene el drama gordo, el pellet es un tratamiento que no tiene salida de emergencia", advierte, "si tu usas los geles de testosterona, con receta, y te sientan mal te lo dejas de poner y mañana no estás introduciendo esa hormona; pero el pellet cuando lo introduces no hay botón de stop".

