Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

La segunda oportunidad de Alice Campello y Álvaro Morata llega a su fin: "Él se habría refugiado en otra mujer"

Fin de la relación

La segunda oportunidad de Alice Campello y Álvaro Morata llega a su fin: "Él se habría refugiado en otra mujer"

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas y, al menos, en el caso de Álvaro Morata y Alice Campello, el refrán parece tener razón. Según el entorno cercano de ambos, ya están haciendo vidas separadas y hay una tercera persona.

El fin de año no está siendo nada favorable para el amor. Tras dar a conocer la ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez, Tatiana Arús anuncia en Aruser@s que otra pareja, que a principios de 2025 se daba una segunda oportunidad, también ha llegado a su fin: la de Álvaro Morata y Alice Campello.

Las revistas del corazón ya tienen preparadas sus portadas. "Las fotografías que van a ofrecer son entrando en su residencia en Milán, donde los vemos a los dos cabizbajos y bastante serios", avanza la tertuliana.

El entorno más cercano a la pareja apunta a que no habrá una reconciliación, puesto que ya están haciendo vidas por separado: "Incluso, Álvaro Morata se estaría refugiando en otra mujer".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE se enfrenta a su primer dilema en Extremadura: abstenerse para que Guardiola gobierne en solitario o provocar la entrada de Vox
  2. Lotería de Navidad 2025, en directo | El Gordo (79432) reparte en León y Madrid en un día de sorteo con premios hasta el final
  3. Trump eleva su amenaza a Maduro: "Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo"
  4. Solidaridad contra racismo: la tensión vecinal crece por los 400 desalojados del Instituto B9 en Badalona
  5. Un Clinton satirizado, cogiendo de la cintura a chicas o en un jacuzzi: las imágenes del expresidente que desvían la atención de Trump
  6. Una persecución en alta mar de la Guardia Civil acaba con más de 200 bidones de gasolina para narcolanchas intervenidos y cuatro detenidos