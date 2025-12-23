La segunda oportunidad de Alice Campello y Álvaro Morata llega a su fin: "Él se habría refugiado en otra mujer"

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas y, al menos, en el caso de Álvaro Morata y Alice Campello, el refrán parece tener razón. Según el entorno cercano de ambos, ya están haciendo vidas separadas y hay una tercera persona.

El fin de año no está siendo nada favorable para el amor. Tras dar a conocer la ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez, Tatiana Arús anuncia en Aruser@s que otra pareja, que a principios de 2025 se daba una segunda oportunidad, también ha llegado a su fin: la de Álvaro Morata y Alice Campello.

Las revistas del corazón ya tienen preparadas sus portadas. "Las fotografías que van a ofrecer son entrando en su residencia en Milán, donde los vemos a los dos cabizbajos y bastante serios", avanza la tertuliana.

El entorno más cercano a la pareja apunta a que no habrá una reconciliación, puesto que ya están haciendo vidas por separado: "Incluso, Álvaro Morata se estaría refugiando en otra mujer".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.