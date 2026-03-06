Marina Comes desvela los secretos de Costa Rica, el país que tiene la mayor densidad de biodiversidad del mundo

"Un cuarto del país son parques nacionales", asegura nuestra viajera favorita de Zapeando. En el vídeo, Comas nos descubre más sobre este país, cuyos habitantes, los costarricenses, tienen por lema: "Pura vida".

Marina Comes vuelve a Zapeando para contarnos uno de sus famosos viajes. Esta vez, nos cuenta las maravillas de Costa Rica, un país que puede presumir de haber sido durante cuatro años seguidos, el más feliz del mundo: "Te confirmo que yo he sido muy feliz allí y los costarricenses son buenrollismo máximo (...) Son supermajetes. Su lema vita al 'pura vida'", asegura Comes.

El entorno, además, no puede ser más enviable: mar Caribe, océano Pacífico, jungla, animales difíciles de encontrar en otras partes del mundo, tirolinas, rafting... "La mayor densidad de biodiversidad del mundo está en Costa Rica, un cuarto del país son parques nacionales (hasta 32 parques tienen). ¿Os acordáis de esa escena en la que llegan a una isla, en 'Jurassic Park'? Pues la isla es la isla del Coco, que está en Costa Rica", revela Comes.

Para ir, fácil: "Hay vuelo directo desde Madrid hasta su capital, San José, y son unas 10-11 horas de vuelo", confirma Comes. Y para moverse por allí, mejor en coche, "y si podemos mejor un cuatro por cuatro, porque las carreteras en Costa Rica son un pelín complicadas y aunque sea un país pequeño, las distancias acaban siendo largas".

En el caso de que no nos animemos a conducir, "recomiendo la opción del guía local, que además es 'pura vida' siempre, con lo cual nos lo vamos a pasar muy bien", aconseja nuestra viajera favorita.

Uno de los destinos imprescindibles: Tortuguero, en la costa Caribe, al norte de Costa Rica. "El nombre le viene por las tortugas verdes, ya que el mayor proceso de anidación de tortugas verdes se produce allí. Le llaman el pequeño Amazonas a esta zona, porque el paisaje y la fauna que hay allí nos recuerdan al Amazonas", desvela Comes. En el vídeo podemos conocer más sobre esta zona del país.

