Ayestaran, de un posible conflicto de Trump con Netanyahu por quién liderará Irán: "Busca una especie de Delcy en el régimen iraní"

Mikel Ayestaran explica que mientras "el ala dura" de Donald Trump apuesta por intentar encontrar una especie de Delcy Rodríguez en el régimen iraní, Netanyahu quiere "restaurar la monarquía y poner al hijo del sha".

Sandra Sabatés pregunta a Mikel Ayestaran por qué puede suponer que Donald Trump elija al nuevo líder de Irántras bombardear al país con Israel. "Trump dice tantas cosas que he perdido la cuenta de lo que ha dicho en la última semana", afirma el corresponsal desde Líbano, donde explica que el presidente de EEUU "se contradice".

"Trump quiere tomar parte de la elección del próximo libre, lo que ocurre es que Netanyahu, su aliado, le va a dar un tirón de orejas", explica Ayestaran, que destaca que "hace unos días los israelíes atacaron un edificio donde está la asamblea que votará al próximo líder de Irán". "El mensaje que quisieron dar desde Israel con ese bombardeo es que en Irán no va a haber relevo, sino que es el final", afirma el periodista, que destaca que "eso es lo que dijeron los medios israelíes para justificar dicho bombardeo".

Sin embargo, Ayestaran explica que "Trump no está de acuerdo con esto" ya que él "quiere una sucesión" en Irán: "No podemos olvidar que, como no hay un plan final claro, hay un ala en el núcleo duro de Trump que apuesta por intentar encontrar una especie de Delcy Rodríguez en el régimen iraní".

"De momento no lo han hecho, pero Trump no desespera", señala el corresponsal, que explica que, por su lado, "a Netanyahu lo que más le gustaría es restaurar la monarquía en Teherán y poner alhijo del sha", que lleva años alimentando un ataque sobre Irán.

